"Атлантида" это про Донбасс. Фильм украинского режиссера получил приз на Венецианском фестивале
В Италии фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
"Горизонты" это вторая по значимости программа Венецианского кинофестиваля. В нее отбирают фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа. За победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов.
"Атлантида" - это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении",- говорится в анонсе.
Главным же триумфатором престижного кинофестиваля стал кинокомикс "Джокер" с Хоакином Фениксов. Режиссером выступил режиссер Тодд Филлипс.
Также гран-при жюри и "Серебряный лев" присуждены исторической драме Романа Поланского "Дело Дрейфуса".
Лучшим режиссером признан швед Рой Андерсон за картину "О бесконечности".
Приз Вольпи за лучшую женскую роль забрала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в картине Gloria Mundi. Приз за лучшую мужскую роль получил итальянец Лука Маринелли за главную роль в экранизации романа Джека Лондона "Мартин Иден".
Лучшим сценаристом признан китаец Юнфань, который создал историю для анимационной картины "Черри-лейн, дом №7".
Специальный приз жюри достался картине "Мафия уже не та" итальянца Франко Мореско.
А награду Марчелло Мастрояни лучшему новому актеру или актрисе присудили Тоби Уоллесу за работу в картине "Молочные зубы".
Фото: Режиссер Валентин Васянович
Остальные призы в программе "Горизонты" распределились так:
Лучший режиссер - Тео Курт за фильм "Белое на белом";
Специальный приз жюри - "Вердикт" Раймунда Рибай Гутьерреса;
Лучшая актриса - Марта Ньета за роль в фильме "Мать";
Лучший актер - Сами Буажила за роль в фильме "Сын";
Лучший сценарий - Джессика Палуд, Филипп Льоре и Диастем за фильм "Возвращение";
Лучший короткометражный фильм - "Дорогуша" Саима Садика.
Кроме того, награду имени Луиджи Де Лаурентиса "Золотой лев будущего" за лучший дебют увезет домой Амджад Абу Алала за фильм "Ты умрешь в 20".
Напомним, что появился трейлер фильма, в котором самый известный людоед Голливуда Хопкинс сыграл Папу римского.
Также опубликован трейлер фильма "Чернобыль: Зона отчуждения. Финал", который станет заключительной частью сериала.