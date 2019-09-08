В Италии фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Горизонты" это вторая по значимости программа Венецианского кинофестиваля. В нее отбирают фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа. За победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов.

"Атлантида" - это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении",- говорится в анонсе.

Главным же триумфатором престижного кинофестиваля стал кинокомикс "Джокер" с Хоакином Фениксов. Режиссером выступил режиссер Тодд Филлипс.

Также гран-при жюри и "Серебряный лев" присуждены исторической драме Романа Поланского "Дело Дрейфуса".

Лучшим режиссером признан швед Рой Андерсон за картину "О бесконечности".

Приз Вольпи за лучшую женскую роль забрала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в картине Gloria Mundi. Приз за лучшую мужскую роль получил итальянец Лука Маринелли за главную роль в экранизации романа Джека Лондона "Мартин Иден".

Лучшим сценаристом признан китаец Юнфань, который создал историю для анимационной картины "Черри-лейн, дом №7".

Специальный приз жюри достался картине "Мафия уже не та" итальянца Франко Мореско.

А награду Марчелло Мастрояни лучшему новому актеру или актрисе присудили Тоби Уоллесу за работу в картине "Молочные зубы".

Фото: Режиссер Валентин Васянович

Остальные призы в программе "Горизонты" распределились так:

Лучший режиссер - Тео Курт за фильм "Белое на белом";

Специальный приз жюри - "Вердикт" Раймунда Рибай Гутьерреса;

Лучшая актриса - Марта Ньета за роль в фильме "Мать";

Лучший актер - Сами Буажила за роль в фильме "Сын";

Лучший сценарий - Джессика Палуд, Филипп Льоре и Диастем за фильм "Возвращение";

Лучший короткометражный фильм - "Дорогуша" Саима Садика.

Кроме того, награду имени Луиджи Де Лаурентиса "Золотой лев будущего" за лучший дебют увезет домой Амджад Абу Алала за фильм "Ты умрешь в 20".

Напомним, что появился трейлер фильма, в котором самый известный людоед Голливуда Хопкинс сыграл Папу римского.

Также опубликован трейлер фильма "Чернобыль: Зона отчуждения. Финал", который станет заключительной частью сериала.