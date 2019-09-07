Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не был привлечен к переговорам об обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Нет, все его поездки в России были собственной PR-инициативой", - сказал он, отвечая на вопрос о том, был Медведчук привлечен к процессу обмена.

Напомним, что сегодня произошел обмен пленными в формате "35 на 35", а 18 сентября в Минске могут обсудить обмен "всех на всех".

Ранее близкий к Владиславу Суркову политолог Чеснаков заявил, что в переговорах об обмене большую роль играл Виктор Медведчук.