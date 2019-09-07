Начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом, сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины.

"Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 года выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможенный автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни. 7 сентября 2019 года вымогатель в Киеве получил "вознаграждение" за 10 оформленных контейнеров - 4000 долларов США, что задокументировано в рамках контроля за совершением преступления", - сказано в сообщении.

Таможенника задержали и сейчас готовится ходатайство о заключении фигуранта под стражу и отстранение от занимаемой должности.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Напомним, что работники одесского СИЗО погорели на взятках.

Также в Житомирской области на взятке в $1 000 задержали главу райсовета.