После сегодняшнего большого обмена пленными партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением, в котором поддержала этот шаг. Представители партии призывали украинский парламент в продолжение процесса принять Постановление "О мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начало реального диалога на высшем уровне между президентами Украины и Российской Федерации. Состоявшийся обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, о котором договорились президенты, - это шаг к восстановлению доверия, первое важное достижение на пути к всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта на Донбассе.

Курс на бесконечную войну, жертвы и разрушения, которую исповедовал режим Порошенко, прерван! Сделан первый реальный шаг по выходу из тупика бесконечного вооруженного противостояния на востоке Украины", - заявляют в партии.

Там напоминают, что глава политсовета партии Виктор Медведчук уже давно занимается вопросами обмена пленными.

"Именно во Владивостоке во время встречи Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина было заявлено о достижении договоренностей по сегодняшнему знаковому для всех нас событию", - заявляет партия и призывает Раду принять необходимые законы для реализации Минских соглашений.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже зарегистрировала в Верховной Раде проект Постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений". Мы требуем незамедлительно начать реальную работу над выполнением Минских соглашений и отдать голоса в поддержку необходимых для мира законопроектов", - заявляет партия.

Напомним, что пленных обменяли по формуле "35 на 35", также 18 сентября контактная группа будет решать вопрос об обмене пленными "всех на всех".

Ранее "Страна" анализировала какие последствия для мира на Донбассе будет иметь обмен пленными.