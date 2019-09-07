Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что решит проблемы украинских пленных, которые сегодня в рамках большого обмена прибыли из России. Об этом он сказал во время общения с журналистами в аэропорту "Борисполь", как передает 112 Украина.

"Что касается ребят - сейчас они поедут в "Феофанию"... У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важные для них - мы все это сделаем", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. Около 13:40 самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь". В Украину вернулись 35 человек, полный список можно посмотреть здесь.

Также "Страна" рассказывала, что в России рассчитывают на улучшение отношений с Украиной после обмена пленными.

Кроме того, мы публиковали слова Зеленского о том, что они с Путиным будут делать после обмена пленными.