"Это гигантский шаг к миру!". Трамп поздравил Киев и Москву с обменом пленными
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными, которые произошел в субботу, 7 сентября. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Россия и Украина только что обменялись большим числом заключенных. Очень хорошие новости, вероятно, первый гигантский шаг по направлению к миру. Поздравления обеим странам!", - сказано в сообщении.
Фото: Скриншот
Ранее "Страна" сообщала, что в России полагают, что вслед за взаимным освобождением задержанных РФ и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений.
Также Франция поздравила Украину и Россию с возобновлением диалога и обменом пленными. Кроме того, страны G7 поздравили Украину с обменом пленными.
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