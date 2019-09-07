Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными, которые произошел в субботу, 7 сентября. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Россия и Украина только что обменялись большим числом заключенных. Очень хорошие новости, вероятно, первый гигантский шаг по направлению к миру. Поздравления обеим странам!", - сказано в сообщении.

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Ранее "Страна" сообщала, что в России полагают, что вслед за взаимным освобождением задержанных РФ и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений.

Также Франция поздравила Украину и Россию с возобновлением диалога и обменом пленными. Кроме того, страны G7 поздравили Украину с обменом пленными.