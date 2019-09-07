На встрече в Минске 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит перспективу обмена пленными между Киевом и Москвой в формате "всех установленных на всех установленных".

Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники.

"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", - сказал источник.

Если сторонам удастся договориться и обменять людей, местонахождение которых достоверно установлено, то можно будет в короткие сроки постараться установить нахождение пропавших без вести и обменять их.

Как отметил источник, таким образом, один из ключевых пунктов минского комплекса мер - обмен "всех на всех" - будет реализован в полном объеме.

Кроме того, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.

Напомним, что сегодня произошел обмен пленными между Россией и Украиной в формате "35 на 35".

"Страна" публиковала списки тех, кто вернулся в Украину и тех, кто уехал в Россию.

Также мы писали о том, что Зеленский назвал возвращение пленных первым этапом разблокирования диалога с Россией и рассказал, что они с Путиным будут делать после обмена.

Как проходил обмен можно посмотреть в репортаже "Страны".