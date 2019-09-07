Офис президента Украины опубликовал фотографии из самолета, на котором 35 пленных украинцев прилетели сегодня, 7 сентября, из России в аэропорт "Борисполь".

Фото: Офис президента Украины

Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. Около 13:40 самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь". В Украину вернулись 35 человек, полный список можно посмотреть здесь. Еще 35 человек прилетели в Москву.

Кроме того, мы публиковали слова Зеленского о том, что они с Путиным будут делать после обмена пленных и его заявление о том, что возвращение пленных это первый этапо разблокирования диалога с Россией.

Также "Страна" рассказывала, что близкий к Суркову политолог прокомментировал обмен и отношения Зеленского с Медведчуком.