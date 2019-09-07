В России полагают, что вслед за взаимным освобождением задержанных РФ и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, как передает "РИА Новости".

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений", - сказано в сообщении.



В МИД РФ считают, что "этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской контактной группы и "Нормандского формата".

Напомним, что Франция поздравила Украину и Россию с возобновлением диалога и обменом пленными.

Также Меркель поздравила Украину и Россию с удачным обменом пленными.