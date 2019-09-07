Франция приветствует освобождение заключенных россиян и украинцев. Обмен говорит о желании двух стран к возобновлению диалога, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, которое передает "РИА Новости".

"Я приветствую решение России и Украины осуществить сегодня обмен 70 человек, удерживаемых одной или другой стороной, в число которых входят 24 украинских моряка, заключенных в России после морского инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, об освобождении которых Франция не переставала просить и с семьями которых я встречался в Киеве 30 мая", - говорится в заявлении главы МИД Франции.

Кроме того, министр иностранных дел "особо радуется тому факту, что эти люди (моряки - Ред.) возвращаются к своим близким".

"Речь идет о жесте, который показывает волю России и Украины к возобновлению диалога. Он послужил восстановлению атмосферы доверия между сторонами в рамках переговоров в Нормандском формате. Он позволяет населению надеяться на то, что длящемуся пять лет конфликту, который продолжает оставлять десятки жертв, наступит конец", - сказано в документе.

Также в заявлении говорится, что "Франция в одном ряду с Германией поддержит усилия двух сторон по достижению новых конкретных подвижек в ближайшие недели".

"Приоритет состоит в укреплении режима прекращения огня, в разоружении и отводе тяжелого вооружения, в разминировании и реализации срочных гуманитарных мер для населения Донбасса. Франция призывает к программе по реализации политических и гуманитарных аспектов Минских соглашений, заключенных в рамках трехсторонней контактной группы, с тем чтобы освободить всех заключенных в связи с конфликтом", добавляет министр.

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