Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила с удачным обменом пленными между Россией и Украиной, назвав этот шаг подающим надежду знаком. Об этом в Twitter сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь наконец могут отправиться домой", - говорится в сообщении.

Меркель отметила, что сейчас "имеет смысл и впредь всеми силами работать над реализацией минских соглашений".

"Правительство ФРГ готово к этому", - добавила она.

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Напомним, что страны G7 поздравили Украину с обменом пленными.

Также Порошенко похвалил себя за обмен пленных и похвастался освобождением "тысяч соотечественников".