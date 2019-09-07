Украинец Николай Карпюк, которого захватили в плен РФ, вернулся в Украину по обмену пленными 7 сентября. Он заявил, что больше всего сейчас хочет понять до конца то, что происходит в стране, ведь сильно отстал в информационном плане от Украины, там у него не было доступа к новостям.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Борисполе, как передает 112 Украина.

"Знаете, я больше всего хочу сейчас разобраться в ситуации, понять до конца то, что происходит в Украине. Я отстал очень сильно, в информационном плане от Украины, у меня не было ни телевидения, ничего такого...Мне нужно все это понять, что произошло в Украине, и поскольку мне не так много уже осталось, я много в жизни прожил, то хочется это сделать с максимальной пользой и эффектом для Украины", - сказал Карпюк.

По словам украинца, он не знал, ни куда его везут, ни где он находится. К нему пришел подполковник и показал заявление.

"И вот мне дали заявление, в котором указано обращение к президенту России, указано на то, чтобы он помиловал, и я понял - да, это обмен. И я тогда спросил этого подполковника: "Скажите мне, пожалуйста, сколько нас здесь украинцев сейчас есть". Он мне прямо сказал:"Вы первый. После вас сейчас будут перевозить других. Сколько всех - я вам не скажу". Вот и все. Я понимал, что процесс начался хотя до конца не был уверен".

Бывший политзаключенный добавил, что он сейчас сыт атмосферой Украины и атмосферой свободы.

Кроме того, Карпюк рассказал, что его пытали 4 ночи, подключая электрический ток. И полтора года до суда к нему никого не пускали.

Ранее "Страна" публиковала список украинцев, которые вернулись домой, а также список тех, кто улетел в Москву.

Также мы рассказывали о том, что Зеленский назвал возвращение пленных первым этапом разблокирования диалога с Россией.