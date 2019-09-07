Новый глава СБУ Иван Баканов отметился среди гостей владельца футбольного клуба Динамо и нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса.

Кроме главы СБУ поздравить юбиляра приезжали олигарх Игорь Коломойской, многие народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (включая Юрия Бойко) и "Слуги народа", три экс-президента Украины и актеры "Квартала 95", как передает "Радио Свобода".

4 сентября Григорий Суркис отмечал свой 70-летний юбилей в гостинице "Интерконтиненталь" в Киеве. Поздравить его приезжали первый, второй и третий президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Кучма о чем-то долго говорил на улице с телеведущим Дмитрием Гордоном.

Кроме того, журналисты зафиксировали, как в отель заходили или выходили олигарх Игорь Коломойский со своим ближайшим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, Виктор Пинчук с супругой. Также поздравить юбиляра приходил старший сын бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александр. В числе последних гостей с празднования ушел экс-глава СБУ Василий Грицак.

Около 21:00 на празднование приехал глава СБУ Иван Баканов. На входе в отель он встретился с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром. Около полуночи они вместе покинули "Интерконтиненталь". Кроме бывших "кварталовцев", на праздник к Суркису приходили и действующие актеры студии: Степан Казанин, Евгений Кошевой и Мика Фаталов. А из паркинга отеля выезжал автомобиль, зарегистрированный на мужа Елены Кравец.

Были замечены на празднике и депутаты от президентский партии "Слуга народа" - почетный президент группы компаний "1+1" Александр Ткаченко и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий. Все гости, посетившие юбилей Суркиса, уходили с праздника с подарочными пакетами Fendi.