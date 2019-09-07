Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов рассказали, что из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, который выступает одним из свидетелей по делу сбитого в 2014 году "Боинга", мог сорваться сегодняшний обмен между Украиной и РФ. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам главы государства, Цемаха допрашивали, и не только перед обменом.

"Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен".

Баканов сказал, что решение об освобождении Цемаха было взвешенным: "Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы".

Глава СБУ также добавил, что Цемаха допросили.

"Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать. Могу только согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны... Подчеркиваю, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру сильнейших демократий мира - США и Израиля. Вспомните, как в подобных ситуациях действует государство Израиль. В 2006 году за освобождение капрала Гилада Шалита Израиль, не колеблясь, отдал 1035 боевиков. Ведь жизнь гражданина бесценна".

Напомним, что сегодня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35", около 13:40 самолет с украинскими гражданами приземлился в Борисполе.

Мы рассказывали, что следователи из Нидерландов успели допросить Цемаха перед обменом.

Также "Страна" публиковала слова Зеленского о том, что они с Путиным будут делать дальше.