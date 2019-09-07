В субботу, 7 сентября освобожденных украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве. При этом других из 35 прибывших пленных доставили в больницу "Феофания", передает "Укринформ".

Сообщается, что моряков с родными привезли из международного аэропорта "Борисполь" в военный госпиталь двумя автобусами.

В "Феофании" освобожденным украинцам проведут самое полное медицинское обследование.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший президент ПЕтр Порошенко похвалил себя за обмен пленных и похвастался освобождением "тысяч соотечественников".

Также близкий к советнику президента РФ Владиславу Суркову политолог прокомментировал обмен и отношения Владимира Зеленского с Виктором Медведчуком.

Напомним, что опубликован список украинских заключенных, которые прилетели в Россию .