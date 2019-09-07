Следователи из Государственной прокуратуры Нидерландов допросили подозреваемого по делу о крушении MH17 в 2014 году на Донбассе Владимира Цемаха, прежде чем его выдали на обмен с Россией. Об этом сообщает Нидерландское издание NOS.

По информации издания, обмен был отложен именно по просьбе Нидерландов, для того, чтобы дать возможность следователям допросить Цемаха.

"Цемах был командиром пророссийских сепаратистов. Его освободили в четверг в Киеве, но международная следственная группа хотела допросить его по делу MH17. Следователи опасались, что Цемах исчезнет в России, прежде чем правоохранители смогут допросить его.

Долгое время было неясно, будет ли Цемах участвовать в обмене. Элиот Хиггинс, основатель международного исследовательского коллектива Bellingcat видел, как Цемах выбрался из самолета в Москве, о чем он и написал в своем Twitter", - передают голландские журналисты.

"Свидетель по делу MH17 и подозреваемый Владимир Цемах высаживается в Москве после освобождения из-под стражи украинским судом", - написал журналист.

Скриншот: Twitter/Eliot Higgins

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назвал возвращение пленных первым этапом разблокирования диалога с Россией и рассказал, что они с Путиным будут делать после обмена пленных.