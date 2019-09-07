Президент УЕФА Александр Чеферин посетил Киев, где встретился с высшим руководством Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также с известными спортсменами страны. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В Украине Чеферина сопровождали президент УАФ Андрей Павелко, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и легенда украинского футбола Олег Блохин.

"Для меня большая честь встретиться с легендами украинского футбола и олимпийской легендой Сергеем Бубкой", - отметил на встрече Чеферин.

Главной темой повестки дня визита Чеферина было развитие футбольной инфраструктуры, а также развитие массового и детско-юношеского футбола.

Кроме того, речь шла и о строительстве технического центра для различных сборных Украины, которое пройдет при помощи программы УЕФА HatTrick. Большое внимание было уделено и программе УЕФА Grow, которая помогает ассоциациям УЕФА реализовать свой потенциал на футбольных полях и за их пределами.

Фото: УЕФА

Напомним, что в Украину прибыл президент УЕФА. Фото.

Также определились все участники группового турнира Лиги Европы УЕФА.