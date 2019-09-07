Послы стран Большой семерки (G7) поздравляют Украину с обменом и приветствуют освобождение 35 украинских граждан. Об этом говорится Twitter-аккаунте председательства Франции в Группе поддержки послов G7 в Киеве.

Также послы поздравили украинскую власть с достигнувшим результатом, и сообщили, что присоединяются к радости украинцев по случаю их возвращения домой. Послы отметили, что помнят про тех, кто остается в заключении, и надеются на их скорейшее освобождение.

Скриншот:Twitter/G7AmbReformUA

"Послы G7 приветствуют освобождение 35 украинских задержанных и присоединяются к радости украинцев, по поводу того, что они вернулись. Мы поздравляем украинские власти с этим результатом. Мы думаем о тех, кто остается в заключении, и надеемся на их скорейшее освобождение.", - говорится в обращении.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. Около 13:40 самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь". В Украину вернулись 35 человек, полный список можно посмотреть здесь.

Также "Страна" рассказывала, что Вышинский в Москве пообещал вернуться в Украину.

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