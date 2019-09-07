Сегодня Украина и Россия обменялись пленными. Обмен прошел по формуле "35 на 35". В Украину вернулись практически все известные политзаключенные плюс моряки, захваченные в Керченском проливе.

В Россию же выдали только 15 россиян - остальные оказались украинцами, взятыми за сепаратизм и тому подобные обвинения. Среди них - журналист Кирилл Вышинский и сепаратист Владимир Цемах.

Обмен, который транслировала "Страна", в этом смысле стал рекордным по количеству известных персон, по поводу которых шли долгие торги - в конце концов успешно завершенные.

Поэтому обмен начали в соцсетях называть прологом к замирению с Россией. Такую надежду высказал и сам Владимир Зеленский. Правда, именно этот факт большого восторга у "порохоботского" лагеря не вызвал. А сам бывший президент вообще заявил, что именно благодаря ему этот обмен состоялся.

"Страна" собрала реакцию на обмен пленными.

Скорбь порохоботов

Открыл счет Петр Порошенко, который хоть и порадовался обмену, но приписал его лично себе.

"Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", - написал экс-гарант.

Националист Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины, перепостил свою запись о Сенцове годичной давности, где критикует режиссера и считает "ненастоящим" политзаключенным.

Волонтер Тим Златкин неодобрительно отнесся к тому, что все вокруг ликуют.

"Ладно, пока все тут ликуют, поеду разложить сигареты на могилы пацанов, отдавших жизни за ваши слёзы радости. Кто-то должен сказать им спасибо за сегодняшний день".

Блогер-порохобот Джон Смит заявил после обмена, что Зеленский "пляшет перед Путиным в качестве клоуна" и что украинский президент "признал российский суд".

Журналист Виталий Портников сравнивает нынешний обмен с возвратом Надежды Савенко и поэтому ждет плохого от возвращения в Украину заключенных.

"Порошенко так и не понял, почему проиграл"

В Сети пошла реакция на такие заявления Порошенко и его идейных сторонников.

"Порохоботы, вы когда пишете- украинская власть выдает международного террориста Цемаха, не стесняйтесь.

Смело добавляйте, чтобы вернуть моряков, которых Порошенко отправил на убой.

Так и пишите, кстати, надеюсь, вернувшись, они нанесут ему визит вежливости", - пишет блогер Макс Бужанский.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник после слов Порошенко о его причастности к обмену призвал его готовиться к суду по Иловайску.

Блогер Вадим Фульмахт сравнил то, как Порошенко пиарился на пленных и сегодняшний обмен.

"Я прекрасно помню, как в декабре 2017 года наших освобождённых после непростого перелета заставили ждать, пока вельможное мудачье пиарилось и произносило пафосные речи.

Хотя, казалось бы, ну почему нельзя дать людям в первую очередь обняться с родными? А потом уже можете трещать, сколько хотите. Но куда там.

А как сегодня прошло? Это для меня важнейший маркер. По-моему, родных и близких не держали на дистанции, пока начальство вещает?".

Журналист Дмитрий Василец, сам сидевший при Порошенко, считает, что сегодняшний обмен показал, кто на самом деле тормозил освобождение украинцев.

"С учётом того, что власть в РФ не менялась, имеем вполне логичный вывод, что Порошенко все эти годы блокировал процесс обмена, и тупо пиарился на нём.

С пафосом рассказывая за Сенцова и прочих заключённых, которых как оказалось, по факту сам держал в тюрьмах. Истинный циничный Бандера.

Зеленский поступил достойно, и продавил обмен не смотря на "партию войны"".

Журналист Макс Назаров тоже комментирует слова Порошенко о его причастности к освобождению.

"Я боюсь представить, что творится с этим человеком внутри. Вот просто отбросив всю политическую обёртку, пафос и неприкрытый цинизм ... Порошенко так и не понял почему проиграл".

Политтехнолог Дмитрий Раимов тоже критикует порохоботов:

"Оказывается, можно вернуть наших ребят. Можно вновь видеть их семьи счастливыми.

Что же будут делать критики, когда настанет мир, все заключённые вернутся домой?

Хочу поблагодарить дипломатов, спецслужбы, военных и политиков, которые сделали все.

Сегодня наша страна радуется. День счастья. Пусть таких будет больше.

А погибших - ноль. Обстрелов - ноль".

Юрист Андрей Портнов считает, что теперь будет легче привлечь Порошенко к ответственности за инцидент в Керченском проливе.

"Круто и системно, г-н Президент. Думаю, хуже всех себя сейчас чувствует Порошенко. Всё произошло без него и вопреки нему.

И это он передал наших граждан в плен, чтобы ввести военное положение и сорвать выборы. Нужно разбираться с этим. Должен отвечать".

Журналистка "Страны" Олеся Медведева считает, что теперь ГБР будет легче привлечь Порошенко к ответственности по делу о срыве выборов.

"Возвращенные моряки могут дать показания против Порошенко по уголовному делу, которое уже расследуется по Керченскому инциденту, когда экс президент хотел ввести военное положение по всей Украине.

Они могут рассказать кто их туда отправлял. Кто отдавал приказ. Какие задачи им ставили.

Порошенко,наверное, не очень рад их возвращению".

Адвокат Елена Лешенко тоже считает, что Порошенко лишь имитировал процесс урегулирования с РФ.

"Вот, что значит системная работа и дипломатия. А не имитация работы и дешёвый пафос.

Моряки, отправленные на смерть Порошенко, ради введения военного положения и срыва выборов, и политзаключенные вернулись домой.

И не понадобилось 100500 переговорщиков а-ля Лутковская с Ирой Геращенко и иже с ними.

Молодцы! Осталось освободить ещё всех наших политзаключенных здесь".