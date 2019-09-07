Бывший президент Украины Петр Порошенко после обмена 35 пленных украинцев заявил, что причастен к освобождению тысяч наших соотечественников. Об этом он сообщил в Facebook.

"Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", - написал экс-гарант.

То есть экс-президент по сути приписал обмен пленными себе.

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Напомним, что близкий к Суркову политолог прокомментировал обмен.

Также Зеленский рассказал, что они с Путиным будут делать после обмена пленных.