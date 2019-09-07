Бывшего зенитчика, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году, Владимира Цемаха освободили по требованию "ДНР". Об этом в своем телеграм-канале рассказал близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Известно, что освобождение Цемаха произошло по просьбе "ДНР", несмотря на мнение голландской прокуратуры", - сказал Чеснаков.

Также он отметил, что в процессе обмена большую роль сыграл один из лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук.

"Большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично Виктор Медведчук. Как известно, он находится под сильным прессингом властей Украины. Причины этого давления понятны - команда президента Владимира Зеленского остается под исключительным влиянием Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится. Взаимное освобождение задержанных во многом произошло благодаря Медведчуку. Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему батальоны "Азов" и "Днепр" и стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет", - заявил Чеснаков.

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Напомним, что Зеленский рассказал, что они с Путиным будут делать после обмена пленных.

Также опубликован список украинских заключенных, которые прилетели в Россию .