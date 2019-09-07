Сегодня в аэропорту "Борисполь" был замечен нардеп-ресторатор Николай Тищенко ("Слуга народа"). Он ходил между машинами кортежа президента Владимира Зеленского в зале официальных делегаций аэропорта, где встречали наших пленных.

47-летний Тищенко в самом мероприятии участия не принимал. А фотокорреспонденты "Страны" заметили, что у Николая зажила сломанная рука и он уже без гипса.

В одном из своих интервью перед первым заседанием украинского парламента ресторатор признался, что руку ему сломали из-за предвыборной кампании.

"Скажем так, на округе были определенные события. Очень сложный округ, очень сложные оппоненты у меня были - сознательные, профессиональные, с таким, скажем так, долгим политическим путем", - сказал он.

В ответ на вопрос журналистов, идет ли речь о драке, Тищенко отметил, что "все было".

В кулуарах Верховной Рады в первые дни работы депутатов, ходили слухи, что бандаж на руке Николая - это пиар и постановка. Но, как видим, Тищенко уже выздоровел.