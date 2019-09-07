Вернувшийся в Москву из Киева в рамках обмена удерживаемых лиц директор "РИА Новости -Украины" Кирилл Вышинский заявил, что вернется в Украину. Об этом передает "Интерфакс".

Обвиняемый в государственной измене журналист намерен доказать свою невиновность.

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал он после прилета в аэропорт "Внуково".

По его словам, следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября, однако точное время возвращения на Украину он определит после консультации с адвокатами и секретариатом суда.

"Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара – завтра. А сейчас я наполнен адреналином. Во мне все бурлит, и я вообще, честно скажу, за последние недели никогда так не нервничал", - поделился он.

Напомним, что Зеленский рассказал, что они с Путиным будут делать после обмена пленных.

Также в РФ опубликовали список пленных, которых Киев отдал на обмен.