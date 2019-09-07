7 сентября состоится матч отбора на Евро-2020 Украина - Литва. Подопечные Александра Шевченко выйдут на поле стадиона Литовской Федерации Футбола в Вильнюсе в 19:00.

Онлайн-трансляция будет доступна на каналах Футбол 1 и ТРК Украина. "Страна" будет вести текстовый онлайн Украина - Литва с 18:00.

Цвета сегодняшней игры - желтый верх, зеленый низ у литовцев и синяя форма у украинской сборной.

Украинские футболисты прилетели в Литву 5 сентября. Шевченко взял с собой 24 спортсмена. Перед матчем они провели открытую тренировку. Ответный матч состоится 11 октября.

Перед игрой капитан литовцев Федор Черных назвал украинцев быстрыми и техничными игроками высокого уровня. По его словам, на победу можно надеяться, если его команда выложится на все 100. Последний выигрыш сборной Литвы произошел почти год назад. Максимум достижений футблистов за это время были ничьи. Все шесть матчей Лиги Наций национальная команда прибалтийской страны проиграла.

Накануне матча стало известно, что в сборной не сыграет Марьян Швед, получивший травму на тренировке. Что касается Андрея Ярмоленко, который недавно восстановился после тяжелой травмы, то, по мнению тренера украинцев, футболист уже готов к бою.

Напомним, что букмекеры считают нашу сборную фаворитом предстоящего матча Украина - Литва.

Как сообщала "Страна", ранее Шевченко рассказал, сколько времени на поле может провести Ярмоленко.