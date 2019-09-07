В субботу, 7 сентября, в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с россиянами и украинцами, которые находились в тюрьмах Украины. Всего Россия и Украина провели обмен заключенными в формате 35 на 35.

Отметим, что среди отпущенных Киевом есть и директор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

Также среди освобожденных есть бывший зенитчки Владимир Цемах, которого СБУ похитили из собственного дома на Донбассе. Цемаха считают причастным к крушению малайзийского "Боинга" рейса МН-17 в 2014 году.

Фото: РИА "Новости"

Напомним, что опубликован трогательные фото со встречи освобожденных украинцев.

Также украинских моряков Россия отпустила под личное обязательство Денисовой.