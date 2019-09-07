Опубликованы фото прилета освобожденных россиян в Москву
В субботу, 7 сентября, в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с россиянами и украинцами, которые находились в тюрьмах Украины. Всего Россия и Украина провели обмен заключенными в формате 35 на 35.
Отметим, что среди отпущенных Киевом есть и директор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
Также среди освобожденных есть бывший зенитчки Владимир Цемах, которого СБУ похитили из собственного дома на Донбассе. Цемаха считают причастным к крушению малайзийского "Боинга" рейса МН-17 в 2014 году.
Фото: РИА "Новости"
Напомним, что опубликован трогательные фото со встречи освобожденных украинцев.
Также украинских моряков Россия отпустила под личное обязательство Денисовой.
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