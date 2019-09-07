Президент Владимир Зеленский заявил, что второй этап обмена пленными пройдет по формуле "всех на всех". Об этом глава государства в "Борисполе" после возвращения пленных украинцев.

"Думаю, во втором уже этапе мы будем серьезно работать, и мы вернем всех наших людей", - сообщил он.

При этом глава государства отказался назвать конкретные сроки.

"Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем", - добавил Зеленский.

Также президент сообщил, что следующим этапом будет разведение войск на Донбассе, сперва Золотое-Петровское. Далее полномасштабное разведение войск на востоке Украины.

"Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский назвал возвращение пленных первым этапом разблокирования диалога с Россией.

Также опубликован список украинских заключенных, которые прилетели в Россию .