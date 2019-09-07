Сегодня, 7 сентября, на украинскую землю снова ступили украинцы, которых длительное время удерживали России - в качестве осужденных или подследственных. Онлайн-трансляцию встречи вела "Страна".

Около 14.00 в Борисполе сел президентский борт "Ан 148-100"(используется для поездок главы державы на внутренних рейсах) с украинскими заключенными, которых выдала по схеме 35 на 35 Россия.

Президент Владимир Зеленский у трапа лично встретил каждого.

Среди 35 освобожденных - 24 моряка, которых задержали в Керченском проливе, и 11 политзаключенных, некоторые из которых находятся в российском заключении с 2014 года.

Приведет ли новый обмен к окончанию войны на Донбассе - "Страна" уже разбиралась. Напоминаем, чем известны украинские граждане, ступившие на родную землю после многих месяцев заключения.

Олег Сенцов и Александр Кольченко



Олег Сенцов и Александр Кольченко - украинский режиссер и его знакомый общественный активист из Крыма. 30 мая 2014 года ФСБ сообщила о задержании Сенцова (был задержан раньше 10 мая) и еще троих подозреваемых, среди которых был Кольченко. По утверждениям ФСБ, все они - члены "Правого сектора", хотя в самой организации это опровергли.

В ходе дальнейшего судебного процесса защита Сенцова даже предоставила суду заверенную справку за подписью лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, согласно которой фигуранты дела никогда не состояли в его организации. Хотя, понятное дело, суд воспринял это доказательство критически.

Участниками этой группы, по версии обвинения, предположительно действовавшей по указанию украинского "Правого сектора", следствие называет Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко, Никиту Боркина, Илью Зуйкова, Энвера Асанова и Степана Цириля. Чирний и Афанасьев к июлю 2015 года были уже осуждены, а Боркин, Зуйков, Асанов и Цириль - объявлены в розыск.

Как утверждали обвинители, основной целью подозреваемых было совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. В частности, им инкриминировали осуществление взрывов самодельных взрывных устройств возле "мемориала Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года, а также поджогов офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года.

Сенцов и Кольченко называли все обвинения против себя сфабрикованными.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Александру Кольченко было назначено 10 лет колонии строгого режима.

В феврале 2016 года Олег Сенцов был этапирован в Якутию для отбывания наказания. В сентябре 2017 года переведен в "ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО" в поселке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В октябре 2017 года этапирован в исправительную колонию № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Именно в этой колонии Сенцов проводил свою знаменитую голодовку. Как он позже написал:"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел".

Олег Сенцов во время голодовки

Александру Кольченко дали 10 лет колонии. 31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Олега Сенцова, но 7 июня вынужден был прекратить ее из-за сильного ослабления организма.

Александр Кольченко. Фото: Информатор

Владимир Балух

Владимир Балух - уроженец Раздольненского района. Учился в агроуниверситете Симферополя, затем работал инженером по водосбережению в местном колхозе. В 2006 и 2010 годах Балух баллотировался в Верховный Совет Автономной Республики Крым от Конгресса украинских националистов. На президентских выборах 2010 года являлся членом Окружной избирательной комиссия округа № 9 от кандидата Виктора Ющенко.

После аннексии Крыма в 2014 году остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства.

10 июня 2016 года Владимир Балух был осужден Раздольненским районным судом по ст. 319 Уголовного кодекса РФ ("Оскорбление представителя власти") до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который участвовал в проведении у него обыска 14 ноября 2015 года.

8 декабря 2016 года в доме Натальи Балух, супруги Владимира Балуха, в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма сотрудниками ФСБ был проведен обыск, в ходе которого на чердаке дома были обнаружены 89 патронов калибра 5,45×39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 были пригодны для стрельбы. В тот же день в отношении Владимира Балуха было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов"), Балух был задержан.

Фото: Владимир Балух

12 декабря 2016 года постановлением Раздольненского районного суда, в отношении Владимира Балуха была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 января 2017 года.

13 декабря 2016 года Балуху было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 27 декабря 2016 года мера пресечения была продлена до 5 февраля 2017 года, 3 февраля - до 4 марта 2017

4 августа 2017 года Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима.

19 марта 2018 года Балух также объявил о бессрочной голодовке в знак протеста против незаконного содержания за решеткой.

Роман Сущенко

Роман Сущенко 30 сентября 2016 года был задержан в Москве. Официально на то время работал журналистом Национального информационного агентства "Укринформ". На следующий день Лефортовский суд Москвы дал санкцию на арест на два месяца. Сущенко находился на время следствия в московском следственном изоляторе "Лефортово".

В ФСБ России заявляли, что задержанный в Москве украинец - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, и был задержан во время "шпионской акции", когда он собирал "сведения о деятельности Вооруженных Сил России". Уголовное дело возбуждено по статье 276 УК РФ - "шпионаж".

Официально 48-летний Роман Сущенко работал в "Укринформе" с 2002 года, а с 2010-го был собственным корреспондентом агентства во Франции, где жил со своей семьей. В Украине считали дело Романа Сущенко политически мотивированным, а самого украинского журналиста - политическим узником Кремля. В Москву до задержания он приезжал не с рабочим, а с частным визитом, находясь в отпуске.

Фото: Роман Сущенко

В начале 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О нападении на журналистов и свободу СМИ в Европе", в которой, в частности, призвала Россию освободить Романа Сущенко.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Журналисту вменяли в томчисле попытку выяснить возможность нового наступления на Мариуполь со стороны ДНР. В октябре 2018 года этапирован в колонию.

Павел Гриб

Павел Гриб, 24 августа 2017 года поехал в Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой до этого общался только в соцсетях.

По версии российских силовых структур, в ходе переписки он предлагал этой девушке с помощью самодельного взрывного устройства устроить взрыв на выпускной линейке в школе № 26 в городе Сочи.

После отъезда в Гомель связь с Грибом прервалась, в Украине он был объявлен пропавшим без вести, 29 августа было возбуждено уголовное дело по факту его исчезновения. По словам Павла Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным. Через несколько дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого его доставили в Краснодар.

Фото: Павел Гриб

Павел Гриб нуждался в медицинском наблюдении, имеет инвалидность, из-за чего вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты, в заключении по словам защиты не получал надлежащей медицинской помощи, имея портальную гипертензию. В декабре 2018 адвокат заключенного Марина Дубровина рассказала, что Павел Гриб практически ослеп и страдает от цирроза печени, у него ухудшилась функция свертывания крови.

22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к 6 годам колонии. Павел Гриб в своем выступлении заявил, что не признает выдвинутые против него обвинения и объявил голодовку.

Станислав Клых и Николай Карпюк

Николай Карпюк, вместе с другим задержанным в России, Станиславом Клыхом, были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне "Республики Ичкерия", а именно в создании и управлении отрядом "Викинг", покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах.

Обвинения базировались на показаниях приговоренного к 24,5 годам заключения Александра Малофеева, который якобы был членом отряда "Викинг".

Сами Клых и Карпюк отрицали посещение Чечни. Кстати одним из фигурантом этого дела в РФ называли и тогдашнего премьера - Арсения Яценюка.

Фото: Николай Карпюк

26 мая 2016 Верховный суд Чечни признал Николая Карпюка виновным и приговорил к 22,5 годам заключения. Адвокаты Карпюка неоднократно заявляли о нарушениях во время рассмотрения дела их подзащитного.

Вместе с другим фигурантом дела - Станиславом Клыхом - Николай Карпюк подписал заявление об апелляции на решение суда, однако Верховный суд РФ оставил в силе приговор обоим заключенным. После завершения судебного процесса для отбывания наказания Николая Карпюка этапировали в колонию во Владимирской области в конце января 2017 стало известно, что Карпюк находится во Владимирском централе.

Станислава Клыха, также как и Карпюка, задержали в 2014 году на территории России в обвинении в участии в боевых действиях во время Первой чеченской войны. Суд Чечни дал Клыху 20 лет неволи.

В 2017 году его направили на принудительное психиатрическое лечение в больницу Магнитогорска, после чего он похудел на 15 килограмм. Клых, как и остальные, объявлял голодовку.

Станислав Фото: Станислав Клых

В ноябре 2016 Карпюк и Клых направили обращение в Министерство юстиции Украины относительно их перевода для отбывания наказания в Украине.

Евгений Панов

Российская ФСБ обвинила Панова в подготовке серии диверсий в Крыму в августе 2016 года.

В ФСБ утверждали, что в ночь на 7-е августа в районе города Армянск в оккупированном Крыму была обнаружена группа диверсантов, при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

Панова тогда назвали одним из возможных организаторов терактов, которые якобы готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Фото: Евгений Панов

Фигурант дела "украинских диверсантов" Евгений Панов, обвиненный в подготовке терактов на оккупированном полуострове, приговорен "верховным судом Крыма" к восьми годам колонии строгого режима.

В этот срок суд зачел два года, которые Панов провел под стражей. При этом прокуратура просила для осужденного 10,5 лет колонии.

Артур Панов

19-летний Артур, самый младший из политзаключенных. В декабре 2015 года в российских СМИ появилась информация о том, что 17-летний гражданин Артур Панов Украины был задержан в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) по подозрению в ряде преступлений экстремистской направленности. В частности Панова обвинили в подготовке террористического акта на территории России в поддержку украинских националистов.

Делом Панова занимался первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного Комитета Российской Федерации по Ростовской области, подростку были предъявлены обвинения в целом ряде экстремистских преступлений — ч. 1 ст. 30-ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и изготовление взрывных веществ), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (изготовление взрывных устройств.

Фото: Артур Панов

В августе 2016 года Панов был этапирован из Ростова-на-Дону в Бутырскую тюрьму города Москва для дальнейшего прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы при "Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского". По результатам экспертизы Панов был признан вменяемым. В январе 2017 года уголовное дело в отношении Панова по факту подготовки теракта был передано в Северо-Кавказский окружнойвоенный суд Ростова-на-Дону.

11 августа Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Панова к восьми годам колонии общего режима.

Алексей Сизонович

Сизоновича в 2016 году задержали в "ЛНР", но он сбежал и попытался перейти границу с РФ, где его задержали российские пограничники. Сизоновича обвинили в том, что по поручению СБУ он изготовил взрывное устройство для совершения теракта в городе Каменск-Шахтинский.

Осужден к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 322 ("Незаконное пересечения государственной границы Российской Федерации") УК РФ.

Формально находился под стражей с сентября 2016 года, фактически, вероятно, с 26 августа 2016 года.

Фото: Алексей Сизонович

Сизоновича осудили по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 ("подготовка террористического акта"), части 3 статьи 222.1 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), части 1 статьи 322 ( "незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ.

Сизонович 11 лет проработал в шахте на взрывных работах и умеет обращаться со взрывчаткой. Суд решил, что это является весомым основанием, чтобы подозревать его в диверсионной деятельности.

Делом Сизоновича занимались исключительно военные (Северо-Кавказский окружной военный суд, военная прокуратура, ФСБ), которые "специализируются" на украинцах. Сторону обвинения представлял прокурор Владислав Кузнецов, тот самый, что обвинял Надежду Савченко.

Эдем Бекиров

Крымского активиста задержали 12 декабря 2018 года, когда он пробовал проехать в Крым через административную границу, чтобы повидаться со своей 78-летней тещей и дочерью, остававшихся на полуострове. Его обвинили в хранении боеприпасов и взрывчатки.

23 августа Бекирова второй раз за сутки вывозили в больницу на обследование. Кроме того, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Европейский суд по правам человека рассмотрит дело политзаключенного 6 сентября 2019 года. Бекиров в аэропорту передвигался на костылях.

Эдем Бекиров. Фото: LB.ua



24 моряка

Остальные освобожденные - украинские моряки, которых задержали в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу". Плавсредства ВМС Украины направлялись из Одессы в Мариуполь.