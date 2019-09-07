Президент Владимир Зеленский во время встречи украинских пленных в аэропорту "Борисполь" рассказал детали договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, первый разговор с Путиным по обмену состоялась месяц назад - 7 августа.

"Мы договорились о первом этапе разблокировки нашего диалога, о первом этапе прекращения войны, возвращение наших военных, наших пленных, наших моряков, возвращение наших территорий", - заявил он.

Зеленский сказал, что было сделано все возможное для возвращения украинцев домой и поблагодарил всех, кто был причастен к процессу обмена.

Напомним, сегодня в Киев вернулись 35 украинцев, удерживаемых Россией.

Это 24 моряка и 11 заключенных.

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