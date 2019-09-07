Слезы и радость в "Борисполе". Трогательные фото со встречи освобожденных украинцев
В субботу, 7 сентября, в аэропорт "Борисоль" прибыли удерживаемые в России украинцы. Всего на родину вернулись 35 человек.
Ранее "Страна" опубликовала полный список украинцев, вернувшихся из тюрем и СИЗО.
Украинцев в аэропорту встречали первые лица государства, в том числе президент Владимир Зеленский. Также бывших заключенных встречали их родные и близкие. Люди буквально со слезами на глазах кидались обнимать вернувшихся.
Среди освобожденных Россией были украинский журналист Роман Сущенко и режиссер Олег Сенцов.
Фото: Страна
Напомним, что опубликован список украинских заключенных, которые прилетели в Россию.
Также самолет с пленными украинцами из Москвы сел в Борисполе.
Отметим, что Аваков и Баканов прибыли в "Борисполь" на обмен заключенными. Фото.