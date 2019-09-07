На военном аэродроме "Борисполя" прямо сейчас происходит встреча украинцев, которых освободили в Москве. 

У трапа самолета стоит президент Владимир Зеленский, который лично приветствует каждого выходящего из самолета. 

Родственники моряков и других заключенных плачут от радости. 

Трансляцию события ведет Facebook-страница главы государства.

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