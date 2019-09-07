Слезы, объятия, Зеленский. Как встречают моряков и остальных заключенных в Борисполе. Видео
На военном аэродроме "Борисполя" прямо сейчас происходит встреча украинцев, которых освободили в Москве.
У трапа самолета стоит президент Владимир Зеленский, который лично приветствует каждого выходящего из самолета.
Родственники моряков и других заключенных плачут от радости.
Трансляцию события ведет Facebook-страница главы государства.
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