На военном аэродроме "Борисполя" прямо сейчас происходит встреча украинцев, которых освободили в Москве.

У трапа самолета стоит президент Владимир Зеленский, который лично приветствует каждого выходящего из самолета.

Родственники моряков и других заключенных плачут от радости.

Трансляцию события ведет Facebook-страница главы государства.