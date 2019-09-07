Самолет с украинцами, которые были в плену Москвы, приземлился. Первыми наших соотечественников встретил президент Владимир Зеленский.

Публикуем полный список всех, кто прибыл в Украину:

Роман Сущенко; Олег Сенцов; Александр Кольченко; Владимир Балух; Станислав Клых; Николай Карпюк; Алексей Сизонович; Павел Гриб; Эдем Бекиров; Евгений Панов; Артур Панов; Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ"; Юрий Безъязычный; Андрей Артеменко; Андрий Эйдер; Богдан Головаш; Денис Гриценко; Василий Сорока; Богдан Небилица; Вячеслав Зинченко; Сергей Цибозов; Сергей Попов; Владислав Костишин; Андрей Оприско; Андрей Драч; Олег Мельничук; Михаил Власюк; Виктор Беспальченко; Владимир Терещенко; Евгений Семидоцкий; Владимир Лисовой; Андрей Шевченко; Владимир Варимез; Сергей Чулиба; Юрий Будзило.

Отметим, что одновременно с украинским бортом в Москве приземлился и российский самолет с 35 россиянами.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена пленными.