Полный список украинцев, которые вернулись домой из России
Самолет с украинцами, которые были в плену Москвы, приземлился. Первыми наших соотечественников встретил президент Владимир Зеленский.
Публикуем полный список всех, кто прибыл в Украину:
- Роман Сущенко;
- Олег Сенцов;
- Александр Кольченко;
- Владимир Балух;
- Станислав Клых;
- Николай Карпюк;
- Алексей Сизонович;
- Павел Гриб;
- Эдем Бекиров;
- Евгений Панов;
- Артур Панов;
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ";
- Юрий Безъязычный;
- Андрей Артеменко;
- Андрий Эйдер;
- Богдан Головаш;
- Денис Гриценко;
- Василий Сорока;
- Богдан Небилица;
- Вячеслав Зинченко;
- Сергей Цибозов;
- Сергей Попов;
- Владислав Костишин;
- Андрей Оприско;
- Андрей Драч;
- Олег Мельничук;
- Михаил Власюк;
- Виктор Беспальченко;
- Владимир Терещенко;
- Евгений Семидоцкий;
- Владимир Лисовой;
- Андрей Шевченко;
- Владимир Варимез;
- Сергей Чулиба;
- Юрий Будзило.
Отметим, что одновременно с украинским бортом в Москве приземлился и российский самолет с 35 россиянами.
"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена пленными.
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