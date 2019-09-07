Самолет с украинцами, которые были в плену Москвы, приземлился. Первыми наших соотечественников встретил президент Владимир Зеленский.

Публикуем полный список всех, кто прибыл в Украину:

  1. Роман Сущенко;
  2. Олег Сенцов;
  3. Александр Кольченко;
  4. Владимир Балух;
  5. Станислав Клых;
  6. Николай Карпюк;
  7. Алексей Сизонович;
  8. Павел Гриб;
  9. Эдем Бекиров;
  10. Евгений Панов;
  11. Артур Панов;
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ";
  13. Юрий Безъязычный;
  14. Андрей Артеменко;
  15. Андрий Эйдер;
  16. Богдан Головаш;
  17. Денис Гриценко;
  18. Василий Сорока;
  19. Богдан Небилица;
  20. Вячеслав Зинченко;
  21. Сергей Цибозов;
  22. Сергей Попов;
  23. Владислав Костишин;
  24. Андрей Оприско;
  25. Андрей Драч;
  26. Олег Мельничук;
  27. Михаил Власюк;
  28. Виктор Беспальченко;
  29. Владимир Терещенко;
  30. Евгений Семидоцкий;
  31. Владимир Лисовой;
  32. Андрей Шевченко;
  33. Владимир Варимез;
  34. Сергей Чулиба;
  35. Юрий Будзило.

Отметим, что одновременно с украинским бортом в Москве приземлился и российский самолет с 35 россиянами.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена пленными.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!