В субботу, 7 сентября, в Вильнюсе футбольная сборная Украины играет против команды Литвы. Это пятая встреча украинцев в групповом этапе отбора на Евро-2020. Стартовый свисток на стадионе Литовской федерации футбола прозвучит в 19:00. Онлайн-трансляция будет доступна на ТРК Украина и Футбол 1.
"Страна" введет текстовый онлайн сегодняшней встречи:
18.46 Футболисты завершили разминку. Скоро всё начнется!
18.38 Основной эффект после игры на синтетическом газоне - крепатура для мышц. И мяч по нему скользит сильнее, чем обычно.
18.35 В активе сборной Литвы сегодня с первых минут встречи будет поле. Искусственный газон непривычен для большинства сборных. У нашей команды есть около часа на адаптацию до стартового свистка.
18.28 Оба наставника команд - и Шева, и Вальдас Урбонас были хорошими футболистами. Но если наставник сборной Украины пока не может похвастаться тренерскими трофеями, но в активе Урбонаса 6 чемпионств в чемпионате Украины с разными командами и три Кубка страны. Соперник у Андрея Шевченко выглядит опытнее
18.22 В Вильнюсе сейчас около +19 С, без осадков. Хорошая футбольная погода.
18.19 Расстановка!
Фото: ru.uefa.com
18.11 Подопечные Шевченко начали на поле разминку перед игрой. Пока на трибуне ~5000-тысячного стадиона громче слышно болельщиков сборной Украины.
18.06 Игроки сборной Украины прибыли на стадион им. Литовский федерации футбола
18.05 Стали известны стартовые составы команд:
Украина: Пятов - защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – полузащитники - Степаненко, Зинченко, Малиновский – нападающие Ярмоленко, Яремчук, Марлос.
В резерве Андрея Шевченко: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев
Литва: Зубас – защитники - Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – полузащитники - Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – нападающий Черных.
Ситуация в группе
К сегодняшней игре команда Шевченко подошла на первом месте в своей группе. На счету наших футболистов три победы и ничья против сборной Португалии. Победа сегодня является крайне важной для удержания сборной Украины первого места в группе, которое по окончании группового этапа напрямую выведет в финальную часть чемпионата Европы.
Сегодня же будут играть и наши конкуренты: сборная Сербия примет Португалию. Они начнут в 21:45.
Следующую игру группового этапа отбора на Евро - 2020 наша команда проведет также против сборной Литвы. Встреча состоится в Харькове 11 октября.
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Украина
|4
|3
|1
|0
|8-1
|10
|Люксембург
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|Сербия
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|Португалия
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Литва
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
Состав
К игре против Литвы готовы 24 игрока сборной Украины, лишь незадолго перед вылетом в Вильнюс травмировался Марьян Швед. Оба нападающих - Роман Яремчук и Жуниор Мораес рвутся в футбол. Также восстановился после тяжелой травмы Андрей Ярмоленко.
Не исключен и выход на поле против Литвы уже сыгравшего за Шахтер Евгения Коноплянки, который все лето тренировался в индивидуальном режиме.
Вратари: Андрей Пятов; Андрей Лунин, Юрий Панькив.
Защитники: Сергей Болбат, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков.
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес, Андрей Ярмоленко
Слова
Говоря о стартовом составе сборной Украины Шева сказал, что ему будет тяжело выбрать только 11 игроков, ведь каждый приезжает с огромным желанием и тренируется с самоотдачей. "И мне бы хотелось, чтобы всегда так было", - добавил он.
"Ребята приезжают биться, стараются отдать все, что они умеют. В футболе, знаете, не всегда получает выиграть", - сказал перед игрой наставник команды Литвы Вальдас Урбонас. В составе сборной Украины он выделил Зинченко, Степаненко и Пятова.
"Четко проглядывается рисунок игры и чувствуется рука тренерского штаба, главного тренера. Только повторюсь, это добротная, хорошая команда", - отметил он, говоря о сборной Украины в целом.
Защитник сборной Литвы Эгидиюс Вайткуна заявил, что его напарники могут обыграть сборную Украины. Для этого, по его мнению, необходимо владеть мячом и быть дисциплинированными. Другой футболист отметил важность поддержки болельщиков на стадионе.
По прилету в Вильнюс игроки сборной Украины расположились в окрестностях столицы Литвы. Затем футболисты вышли на прогулку. Сергей Кривцов отметил, как приятно находится за городом. Он отметил, что там и приятнее готовится к игре благодаря свежему воздуху.
Разное
Игра будет проходить на искусственном поле.
Главным арбитром сегодняшней встречи назначен Ирфан Пельт из Боснии. Ему на бровках помогут Давор Бельо и Сенад Имбришимбегович. Сборная Литвы не забивает пенальти вот уже почти 7 лет.
Первый официальный футбольный матч сборной Украины после распада СССР состоялся именно против Литвы. Он закончился домашним поражением украинцев 0:2.
Поддержать сборную Шевы вероятно придут и заробитчане. Даже немного наших болельщиков могут серьезно помочь сборной Украины с трибун, ведь вместимость стадиона в Вильнюсе - чуть более 5 000 мест. Все билеты на игру были проданы еще несколько недель назад.
Основной цвет обеих команд - желтый. Хозяева, по своему домашнему статусу, сегодня получили право сыграть именно в таких в футболках.
О турнире
Евро -2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 11 государств Европы.
Кто еще сегодня играет
16:00
Косово - Чехия
19:00
Исландия - Молдова
Англия - Болгария
21:45
Турция - Андорра
Сербия - Португалия