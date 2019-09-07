В субботу, 7 сентября, в Вильнюсе футбольная сборная Украины играет против команды Литвы. Это пятая встреча украинцев в групповом этапе отбора на Евро-2020. Стартовый свисток на стадионе Литовской федерации футбола прозвучит в 19:00. Онлайн-трансляция будет доступна на ТРК Украина и Футбол 1.

"Страна" введет текстовый онлайн сегодняшней встречи:

18.46 Футболисты завершили разминку. Скоро всё начнется!

18.38 Основной эффект после игры на синтетическом газоне - крепатура для мышц. И мяч по нему скользит сильнее, чем обычно.

18.35 В активе сборной Литвы сегодня с первых минут встречи будет поле. Искусственный газон непривычен для большинства сборных. У нашей команды есть около часа на адаптацию до стартового свистка.

18.28 Оба наставника команд - и Шева, и Вальдас Урбонас были хорошими футболистами. Но если наставник сборной Украины пока не может похвастаться тренерскими трофеями, но в активе Урбонаса 6 чемпионств в чемпионате Украины с разными командами и три Кубка страны. Соперник у Андрея Шевченко выглядит опытнее

18.22 В Вильнюсе сейчас около +19 С, без осадков. Хорошая футбольная погода.

18.19 Расстановка!

Фото: ru.uefa.com

18.11 Подопечные Шевченко начали на поле разминку перед игрой. Пока на трибуне ~5000-тысячного стадиона громче слышно болельщиков сборной Украины.

18.06 Игроки сборной Украины прибыли на стадион им. Литовский федерации футбола

18.05 Стали известны стартовые составы команд:

Украина: Пятов - защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – полузащитники - Степаненко, Зинченко, Малиновский – нападающие Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

В резерве Андрея Шевченко: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев

Литва: Зубас – защитники - Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – полузащитники - Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – нападающий Черных.

Ситуация в группе

К сегодняшней игре команда Шевченко подошла на первом месте в своей группе. На счету наших футболистов три победы и ничья против сборной Португалии. Победа сегодня является крайне важной для удержания сборной Украины первого места в группе, которое по окончании группового этапа напрямую выведет в финальную часть чемпионата Европы.

Сегодня же будут играть и наши конкуренты: сборная Сербия примет Португалию. Они начнут в 21:45.

Следующую игру группового этапа отбора на Евро - 2020 наша команда проведет также против сборной Литвы. Встреча состоится в Харькове 11 октября.

Сборная И В Н П М О Украина 4 3 1 0 8-1 10 Люксембург 4 1 1 2 4-5 4 Сербия 3 1 1 1 5-7 4 Португалия 2 0 2 0 1-1 2 Литва 3 0 1 2 3-7 1

Состав

К игре против Литвы готовы 24 игрока сборной Украины, лишь незадолго перед вылетом в Вильнюс травмировался Марьян Швед. Оба нападающих - Роман Яремчук и Жуниор Мораес рвутся в футбол. Также восстановился после тяжелой травмы Андрей Ярмоленко.

Не исключен и выход на поле против Литвы уже сыгравшего за Шахтер Евгения Коноплянки, который все лето тренировался в индивидуальном режиме.

Вратари: Андрей Пятов; Андрей Лунин, Юрий Панькив.

Защитники: Сергей Болбат, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес, Андрей Ярмоленко

Слова

Говоря о стартовом составе сборной Украины Шева сказал, что ему будет тяжело выбрать только 11 игроков, ведь каждый приезжает с огромным желанием и тренируется с самоотдачей. "И мне бы хотелось, чтобы всегда так было", - добавил он.

"Ребята приезжают биться, стараются отдать все, что они умеют. В футболе, знаете, не всегда получает выиграть", - сказал перед игрой наставник команды Литвы Вальдас Урбонас. В составе сборной Украины он выделил Зинченко, Степаненко и Пятова.

"Четко проглядывается рисунок игры и чувствуется рука тренерского штаба, главного тренера. Только повторюсь, это добротная, хорошая команда", - отметил он, говоря о сборной Украины в целом.

Защитник сборной Литвы Эгидиюс Вайткуна заявил, что его напарники могут обыграть сборную Украины. Для этого, по его мнению, необходимо владеть мячом и быть дисциплинированными. Другой футболист отметил важность поддержки болельщиков на стадионе.

По прилету в Вильнюс игроки сборной Украины расположились в окрестностях столицы Литвы. Затем футболисты вышли на прогулку. Сергей Кривцов отметил, как приятно находится за городом. Он отметил, что там и приятнее готовится к игре благодаря свежему воздуху.

Разное

Игра будет проходить на искусственном поле.

Главным арбитром сегодняшней встречи назначен Ирфан Пельт из Боснии. Ему на бровках помогут Давор Бельо и Сенад Имбришимбегович. Сборная Литвы не забивает пенальти вот уже почти 7 лет.

Первый официальный футбольный матч сборной Украины после распада СССР состоялся именно против Литвы. Он закончился домашним поражением украинцев 0:2.

Поддержать сборную Шевы вероятно придут и заробитчане. Даже немного наших болельщиков могут серьезно помочь сборной Украины с трибун, ведь вместимость стадиона в Вильнюсе - чуть более 5 000 мест. Все билеты на игру были проданы еще несколько недель назад.

Основной цвет обеих команд - желтый. Хозяева, по своему домашнему статусу, сегодня получили право сыграть именно в таких в футболках.

О турнире

Евро -2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 11 государств Европы.

Кто еще сегодня играет

16:00

Косово - Чехия

19:00

Исландия - Молдова

Англия - Болгария

21:45

Турция - Андорра

Сербия - Португалия