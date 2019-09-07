В Житомирской области на трассе "Киев-Чоп" во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, трагедия произошла 6 сентября, около 20:30, на 108 км автодороги "Киев-Чоп", вблизи поворота на с. Тесневку Коростышевского района.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia. В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель Ваза, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Opel Insignia", который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение.

На месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины.

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