Опубликован список украинских заключенных, которые прилетели в Россию
Появился пока неофициальный список заключенных, которых Украина выдала России в рамках обмена пленными. Его публикует "Украинская правда".
Всего в московский аэропорт "Внуково-2" в субботу, 7 сентября на борту самолета предварительно прибыло 35 человек.
Публикуем полный список имен:
- Владимир Цемах
- Кирилл Вышинский
- Виктор Агеев, 13.09.1995
- Александр Баранов, 11.08.1983
- Аслан Басханов, 06.04.1966
- Елена Бобовая, 26.04.1972
- Андрей Васьковский, 25.12.1991
- Руслан Гаджиев, 10.02.1973
- Владимир Галич, 18.01.1948
- Сергей Гнатьев, 13.04.1988
- Анна Дубенко, 18.08.1982
- Станислав Ежов, 22.06.1978
- Аркадий Жидких, 19.11.1967
- Игорь Кимаковский, 28.04.1972
- Ольга Ковалис, 07.08.1968
- Сергей Коверник, 16.02.1978
- Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
- Андрей Костенко, 18.09.1984
- Алексей Лазаренко, 13.10.1985
- Сергей Лазарев, 07.05.1957
- Юрий Ломако, 04.02.1961
- Петр Мельничук, 12.07.1972
- Евгений Мефедов, 22.05.1983
- Максим Одинцов, 25.04.1983
- Юлия Просолова, 13.07.1988
- Александр Ракущин, 19.03.1963
- Антонина Родионова, 06.09.1969
- Александр Саттаров, 28.12.1980
- Алексей Седиков, 10.10.1979
- Тарас Синичак, 24.06.1977
- Александр Тарасенко, 10.07.1970
- Андрей Третьяков, 18.10.1973
- Виктор Федоров, 18.07.1969
- Денис Хитров, 28.04.1977
- Павел Черных, 04.08.1975
Ранее "Страна" сообщала, на борту находились задержанные Киевом россияне, в том числе и главный редактор "РИА Новости" Кирилл Вышинский, которого подозревали в государственно измене. Он, улетая из Украины, сделал прощальное селфи возле самолета.
Отметим, что арестованных украинских моряков, которые в субботу, 7 сентября, отправились из России в Украину, освободили под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.
Добавим, что в "Борисполь" встречать украинцев приехал президент Украины Владимир Зеленский.