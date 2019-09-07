Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", в зал для официальных делегаций, для встречи украинцев, которых освободили из российских тюрем.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. Мы также ведем онлайн-хронику обмена пленными между двумя странами.

Ранее в аэропорт прибыли Арсен Аваков и Иван Баканов - главы МВД и СБУ.

Напомним, что самолеты с украинцами и россиянами синхронно вылетели из Киева и Москвы буквально полчаса назад и скоро приземлятся.