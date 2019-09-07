Сегодня, 7 сентября, в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими пленными.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места события,

Ожидается, что на борту самолета из Москвы должно находиться 35 украинцев. Так как обмен происходит по схеме "35 на 35".

Предполагается, что самолет с российскими пленными примерно в это же время приземлился в Москве.

Напомним, там на борту находились задержанные Киевом россияне, в том числе и главный редактор "РИА Новости" Кирилл Вышинский, которого подозревали в госизмене. Он, улетая из Украины, сделал прощальное селфи возле самолета.