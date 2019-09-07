Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинцев, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфакс-Украина" рассказал вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

Она отметила, что в рамках обмена возвращаются 24 украинских моряков и 11 и осужденных в России граждан, которых помиловал Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и России.

"В результате этого диалога мы имеем помилования. Украинский президент (Владимир - ред.) Зеленский помиловал 16 человек, из них - три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", - уточнила Карпачева.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в рамках обмена помиловал 16 человек, из них – три женщины.

Он уточнила, что Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен, 16 были помилованы.

"Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована", - подытожила Карпачева.

Напомним, что в РФ опубликовали список пленных, которых Киев отдал на обмен.

Также появилось фото заключенных из Украины, которых везут на обмен в Москву.