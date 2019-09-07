Арестованных украинских моряков, которые в субботу, 7 сентября, отправились из России в Украину, освободили под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава группы адвокатов Николай Полозов.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - рассказал юрист. Вследствие этого суд смягчил морякам меру пресечения, и они смогли выйти на свободу.

Ранее "Страна" сообщала, 7 сентября около 12 часов дня из украинского аэропорта "Борисполь" вылетел самолет с заключенными россиянами и гражданами Украины, которых отправили на обмен. Также в это время из российского "Внуково-2" вылетел самолет с украинцами.

Напомним, что появилось фото заключенных из Украины, которых везут на обмен в Москву.

Также появилось видео, как из стен Лефортово выезжает большой кортеж авто и два автобуса.