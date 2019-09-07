В Киеве сегодня вечером в связи с концертом на НСК "Олимпийский" могут быть установлены ограничения на вход на трех станциях метрополитена.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен", перед началом концерта с 17:00 до 18:00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".

После окончания мероприятия около 23:00 возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. В 18.00 на НСК "Олимпийском" начнется музыкальный фестиваль Ready.Steady.Favorit. На нем выступят такие артисты как Оля Полякова, Олег Винник, Макс Барских, Марув и другие.

Кроме того, как ранее сообщала "Страна", в Киеве на Трухановом острове в эти дни проходит джазовый фестиваль, который ранее проходил в Коктебеле.

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