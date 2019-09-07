Индия потеряла свою станцию, которая должна была сесть на Луне
Неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли.
Спусковой модуль "Чандраяна-2" сблизился с Луной в штатном режиме. Сбой произошел примерно в 2,1 км от поверхности спутника.
Об этом сообщили представители Индийской организации космических исследований (ISRO), передает ВВС.
По их словам, связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.
Индия могла стать четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну, и первой, кому удалось это сделать в районе ее неизведанного южного полюса.
Ранее сообщалось, что российский робот Федор успешно вернулся на Землю с МКС.
Еще мы писали, что в конце июля американский грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС.