В субботу, 7 сентября, около 12 часов дня из украинского аэропорта "Борисполь" вылетел самолет с заключенными россиянами и гражданами Украины, которых отправили на обмен.

Также в это время из московского "Внуково-2" вылетел самолет Ан-148 с украинцами на борту.

Фото взлетающего самолета "Страна" сделала в аэропорту Внуково-2.

Также оба борта появились на сервисе Flightradar. Вот взлетевший российский самолет.

"Страна" ведет онлайн-хронику обмена пленными между Киевом и Москвой.

Напомним, что появилось фото заключенных из Украины, которых везут на обмен в Москву.

Также появилось видео, как из стен Лефортово выезжает большой кортеж авто и два автобуса.

Отметим, что Вышинский сделал селфи на трапе самолета "Россия" перед вылетом из Украины.