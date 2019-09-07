В субботу, 7 сентября, директор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский опубликовал фото перед вылетом из Украины. Снимок в телеграм-канал выложило РИА "Новости".

"Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, перед вылетом в Москву", - говорится в сообщении.

Фото: РИА "Новости"

Отметим, что Кирилл видимо улетает из Украины не в рамках обмена. В списках удерживаемых лиц его нет.

Напомним, Апелляционный суд Киева отпустил Вышинского на свободу 28 августа под личное обязательство. Главред "РИА Новости" находился в СИЗО с мая 2018 года.

После освобождения журналист рассказал своим коллегам, что во время содержания под стражей не подвергался пыткам, но психологически ему было тяжело. Также он признался, что сильно соскучился по горячей воде, которой в СИЗО не было.

Ранее "Страна" сообщала, что Вышинский считает, что Порошенко поплатился за его арест.