Аваков и Баканов прибыли в "Борисполь" на обмен заключенными. Фото
В аэропорт Борисполь, где совсем недавно приземлился самолет с украинскими пленными, прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и новый глава СБУ Иван Баканов.
Об этом передает корреспондент "Страны" с места событий.
"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена пленными.
Как сообщалось ранее, в Киеве с нетерпением ждут возвращения украинцев домой. В частности, родные и журналисты уже собрались у офиса омбудсмена в столице, затем их перевезли в место, где они должны увидеться с прибывшими политзаключенными.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!