В аэропорт Борисполь, где совсем недавно приземлился самолет с украинскими пленными, прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и новый глава СБУ Иван Баканов.

Об этом передает корреспондент "Страны" с места событий.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена пленными.

Как сообщалось ранее, в Киеве с нетерпением ждут возвращения украинцев домой. В частности, родные и журналисты уже собрались у офиса омбудсмена в столице, затем их перевезли в место, где они должны увидеться с прибывшими политзаключенными.