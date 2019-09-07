Российская певица, экс-солистка группы "Тату" Лена Катина развелась с мужем Сашо Кузмановичем. Пара состояла в браке шесть лет, передает "Life".

Бракоразводный процесс должен был состояться ещё 23 августа, но из-за юридических проблем он затянулся. Представители артисты отмечали чрезмерное внимание прессы за разводом пары, поэтому судебный процесс был закрытым.

Знакомые и близкие семьи рассказали, что между супругами возникло охлаждение в отношениях. Пара не смогла сохранить брак.

После разрыва с мужем Катина уехала в Болгарию, чтобы отвлечься от личных переживаний. С Сашо, по словам окружения певицы, она сохранила дружеские отношения и не будет препятствовать его общению с их 6-летним сыном Александром.

Фото: fitelife.ru

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