Артемовский горрайонный суд Донецкой области признал виновным в участии в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч.2 ст.260 УК Украины) и приговорил уроженца города Енакиево Александра Неведрова, который после начала событий "русской весны" на Донбассе вступил в ряды т.н. "ДНР", к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком исполнения наказания в виде трех лет.

Соответствующее решение, размещенное в Едином реестре судебных решений, 23 августа вынесла судья Лилия Шевченко.

Из текста приговора следует, что имеющий за плечами пять судимостей (большинство из них за кражи и разбои, но также наличествовало и изнасилование) Неведров летом 2014 года решил вступить в силы группировки "Донецкой народной республики". И на протяжении почти полугода в составе подразделения сепаратистов, будучи вооруженным автоматом Калашникова, осуществлял охрану и обеспечивал проверку документов и грузов на блок-постах в районе городов Ждановка и Енакиево, а также неподалеку от села Петропавловка Шахтерского района. Параллельно Неведрову также ставилась задача по обеспечению охраны обломков сбитого в 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирского самолета "Боинг" малайзийских авиалиний.

В судебном заседании Неведров признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. С учетом его признаний в слушании не изучались конкретные обстоятельства его дела. В его пользу служитель Фемиды также расценила тот факт, что мужчина является инвалидом 3-й группы по зрению, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также положительно характеризуется на предприятии "Коммунальник" города Торецка, куда устроился грузчиком весной 2018 года.

О задержании Неведрова, который к тому моменту перебрался на подконтрольную официальнмоу Киеву территорию Донецкой области, стало известно в начале 2019 года. На канале Госпогранслужбы было обнародовано видео допроса мужчины, где он рассказывал о том, что действительно видел обломки малазийского "Боинга". По официальной версии, Неведрова вычислили в том числе из-за его снимков на месте падения самолета, размещенных в соцсетях.

"По пути следования в село Петропавловское я видел разбросанные по сторонам останки и части от самолета - фюзеляжа, крыльев... Это были обломки цветного фрагмента - синий, красный, белый, само собой, - указывал Неведров. - Местные жители подтвердили мои сомнения: что со стороны Грабово вылетела ракета. Люди это заметили... Потом мы привозили обломки (самолета - Ред.) к блок-посту, чтобы их не растащили местные жители на металлоприемные пункты, и эти обломки охраняли", - говорит он.

По словам Неведрова, жители поселка Рассыпное и Петропавловское рассказывали сепаратистам, что "Боинг" сбила ракета, которая была выпущена из села Грабово. При этом постфактум инцидента на место падения пытались проехать сотрудники миссии ОБСЕ, а также люди на джипах в камуфляже, которые якобы являлись подручными боевика Игоря Безлера ("Беса").

Видео допроса Александра Неведрова в феврале 2019 года, источник видео: youtube.com/Державна прикордонна служба України

Ранее "Страна" писала, что 5 сентября Киевский апелляционный суд отпустил на свободу под личное обязательство бывшего командира Славянской ПВО т.н. "ДНР" Владимира Цемаха ("Борисыча"), которого голландские следователи считают вероятным подозреваемым в истории со сбитым "Боингом".

В Украине Цемаху не выдвигались какие-либо подозрения по данному делу, но представители прокуратуры характеризовали "Борисыча" как ценного свидетеля в соответствующем производстве в рамках международного трибунала. По словам представителя гособвинения из Генпрокуратуры Олега Пересады, в случае освобождения жизнь Цемаха окажется под угрозой.