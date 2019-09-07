Появилось фото заключенных из Украины, которых везут на обмен в Москву
На территорию военного терминала в аэропорту "Борисполь" Киевской области прибыли автобусы с заключенными, которых в рамках обмена пленными отправят в Россию.
Фото с заключенными попало в распоряжение Kомсомольской правды.
Также издание опубликовало фотографии заключенных перед отправкой в Россию. На снимках можно увидеть сложенные вещи и самих пленных.
Отмечается, что кортеж заехал на территорию военного терминала аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет из России уже приземлился в Борисполе.
Добавим, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию всех события, которые происходят вокруг обмена пленными.
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