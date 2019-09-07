На территорию военного терминала в аэропорту "Борисполь" Киевской области прибыли автобусы с заключенными, которых в рамках обмена пленными отправят в Россию.

Фото с заключенными попало в распоряжение Kомсомольской правды.

Также издание опубликовало фотографии заключенных перед отправкой в Россию. На снимках можно увидеть сложенные вещи и самих пленных.

Отмечается, что кортеж заехал на территорию военного терминала аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет из России уже приземлился в Борисполе.

Добавим, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию всех события, которые происходят вокруг обмена пленными.