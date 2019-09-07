Российский самолет Ту-204-300 уже приземлился в аэропорту Борисполь. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

"Страна" ведет онлайн-хронику обмена пленными между Украиной и Россией.

Сообщается, что борт вылетел из московского аэропорта Внуково в 9:20 по местному времени.

По карте видно, что борт приближается к Киеву и совершает посадку.

Позже свидетели выложили видео, как самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Это скорее всего пустой самолет, который прибыл, чтобы забрать удержваемых россиян и тех украинцев, который Киев отдал в РФ.

Как сообщалось ранее, по словам адвоката украинцев в России Николая Полозова, украинские моряки покинули "Лефортово".

В Киеве возвращения украинских пленных ждут их родственники и журналисты. В частности дочь и сестра Олега Сенцова с нетерпением ждут его возвращения после длительного заключения в России.