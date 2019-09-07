Обмен пленными. Российсий борт приземлился в Борисполе. Видео
Российский самолет Ту-204-300 уже приземлился в аэропорту Борисполь. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
"Страна" ведет онлайн-хронику обмена пленными между Украиной и Россией.
Сообщается, что борт вылетел из московского аэропорта Внуково в 9:20 по местному времени.
По карте видно, что борт приближается к Киеву и совершает посадку.
Позже свидетели выложили видео, как самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Это скорее всего пустой самолет, который прибыл, чтобы забрать удержваемых россиян и тех украинцев, который Киев отдал в РФ.
Как сообщалось ранее, по словам адвоката украинцев в России Николая Полозова, украинские моряки покинули "Лефортово".
В Киеве возвращения украинских пленных ждут их родственники и журналисты. В частности дочь и сестра Олега Сенцова с нетерпением ждут его возвращения после длительного заключения в России.