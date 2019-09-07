Арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово".

Об этом в комментарии "Интерфаксу" заявил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию обмена.

При этом, по данным российских СМИ, в обменный список внесен главный подозреваемый в причастности к аварии МН17 Владимир Цемах, которого накануне суд отпустил под личное обязательство.

Напомним, ранее сообщалось, что к утру субботы к офису омбудсмена съехались родственники Сенцова и других украинцев, удерживаемых в российском плену.

Еще мы писали, что из СИЗО "Лефортово" выехал большой кортеж авто и два автобуса, вероятно, с украинскими моряками и другими пленными.