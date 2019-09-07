Обмен пленными. К офису омбудсмена съезжаются родственники Сенцова и других украинцев
Утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.
"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.
Как сообщает корреспондент, с родственниками уже работают психологи.
Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.
Как сообщается, ожидается отправка транспорта в аэропорт с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины.
По словам адвоката пленных украинцев Рыбина, обмен пленными должен состояться сегодня.