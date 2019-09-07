США провели испытания четырех баллистических невооруженных ракет на прошедшей неделе.

Как сообщает пресс-служба ВМС США, запуски не были ответом на какие-либо события в мире, а проводились с целью проверить характеристики систем.

Отмечается, что 4-го сентября, в среду, состоялись два запуска ракет Trident II (D5) с корабля USS Nebraska (SSBN-739), а 6-го числа запустили ракеты класса Огайо - с подводной лодки у побережья Южной Калифорнии.

В результате испытаний срок службы ракеты Trident II с 2024 был продлен до 2040-го.

"Надежный и эффективный ядерный сдерживающий фактор необходим для нашей национальной безопасности и безопасности союзников США", - объясняют в МВС.

Ранее сообщалось, что 24 августа на севере России произвели пуск баллистических ракет Булава и Синева.

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